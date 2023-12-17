Москва, 17 декабря, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 17 декабря в общей сложности 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило Минобороны России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны проинформировало, что 16 декабря Вооружённые силы РФ смогли отразить массированную атаку украинских дронов на Крым. Всего российские военные уничтожили 49 беспилотников ВСУ.

Кроме того, им удалось перехватить десять ракет РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», запущенных украинскими войсками. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате атаке дрона ВСУ на посёлок Красное Шебекинского городского округа пострадал местный житель.

Мужчина находился в автомобиле «Газель», когда БПЛА сбросил взрывное устройство на машину. Он получил осколочное ранение верхних и нижних конечностей.