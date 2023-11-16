Москва, 16 ноября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Пожар на складе боеприпасов в воинской части в Волгоградской области возник в результате взрыва беспилотника, предположительно запущенного с территории Украины. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Пожар возник в ночь на 16 ноября на складе боеприпасов мелкого стрелкового оружия в воинской части в районе посёлка Котлубань. Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате возгорания никто не пострадал. Гражданские объекты повреждений не получили.

По словам источника ИА Регнум, в ту же ночь в области был замечен беспилотник неустановленного типа. Причиной возникновения пожара рассматривается взрыв этого БПЛА. Отмечается, что он мог быть запущен с территории Украины.

Пожар в части локализовали. Согласно последним данным, эвакуировать пришлось 629 человек, среди которых 251 гражданское лицо и трое детей. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не потребовалась.