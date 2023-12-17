Российские силы ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ в Волгоградской области
Волгоград, 17 декабря, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Волгоградской области, сообщили 17 декабря в пресс-службе Минобороны.
Атаку ВСУ предприняли утром 17 декабря, используя беспилотники самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — сообщили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило об атаке ВСУ с помощью беспилотников в ночь на 17 декабря. Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона ВСУ над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Как сообщил глава Ростовской области Василий Голубев, на территории региона в результате атаки беспилотников никто не пострадал.