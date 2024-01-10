Воронеж, 10 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Российские силы ПВО 10 января сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ предприняли попытку атаковать территорию России с помощью дрона самолётного типа. Эту попытку российские средства противовоздушной обороны пресекли в 14.30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 января глава Саратовской области Роман Бусаргин распространил информацию об уничтожении над территорией региона дрона самолётного типа. В результате атаки никто не пострадал.

Министерство обороны сообщило, что силы ПВО сбили над Саратовской областью беспилотник ВСУ в ночбеспилотник ВСУ ь на 10 января. Поздно вечером 10 января Минобороны сообщило также об уничтожении украинского беспилотника и ракеты РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.