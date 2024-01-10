Энгельсский район, Саратовская область, 10 января, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили в ночь на 10 января беспилотник самолётного типа над территорией Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью дежурными средствами ПВО над территорией Энгельсского района уничтожен беспилотник самолётного типа», — сообщил Бусаргин.

В результате пострадавших нет, отметил губернатор. Нет и последствий для инфраструктуры населённых пунктов региона. Все объекты продолжают работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 10 января сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над территорией Саратовской области.

Накануне, 9 января, Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ и снаряда РСЗО «Ураган» в небе над Белгородской областью. Атаку украинской армии отразили в 19:30 мск.