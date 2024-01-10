Берлин, 10 января, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц возмутился из-за недостаточной, по его мнению, помощи европейских стран Украине. Его слова 9 января привела газета The Daily Telegraph.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

«Военная поддержка Украины для борьбы с Россией слишком мала <…>. Поэтому я призываю наших союзников в ЕС усилить поддержку Украины», — сказал глава немецкого правительства.

По мнению журналистов, такие заявления Шольца свидетельствуют о его раздражении ослаблением поддержки Киева западными странами.

Германия всё больше разочаровывается в действиях Франции, Испании и Италии, считая их помощь Украине недостаточной, в то время как Берлин оказался вторым по величине спонсором Киева после Вашингтона, отмечается в статье.

«Раздражение привело к тому, что Германия попыталась сократить сумму, которую она выделяет в фонд ЕС на вооружение для Украины», — добавили авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 января из данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики стало известно, что Запад заметно сократил поставки оружия Киеву в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Согласно этой информации, только Чехия в прошлом году полностью выполнила обязательства перед Украиной.

Позднее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен в ультимативной форме потребовал от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия Киеву. Он дал греческой стороне несколько дней для окончательного ответа.

Западные СМИ 27 декабря указали на смену позиции в риторике президента США Джо Байдена по отношению к Киеву. Американский лидер напомнил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и денег не будут продолжаться бесконечно.