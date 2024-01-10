Афины , 10 января, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Находясь с визитом в Греции, американский госсекретарь Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра республики Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия Киеву, сообщил портал Newsbreak.

AP/TASS Госсекретарь США Энтони Блинкен

«По неоспоримым данным, американский министр иностранных дел во время встречи с Кириакосом Мицотакисом потребовал поставки новых систем вооружения из Греции на Украину», — сообщил портал в своей редакционной статье.

Отмечается, что это был ультиматум. Блинкен дал премьер-министру Греции несколько дней для окончательного ответа.

Портал подчеркнул, что Афины передали Киеву всю возможную помощь. Автор материала задал вопрос, какой именно помощи добивается Блинкен для главы киевского режима Владимира Зеленского, «который терпит крах на всех фронтах».

«Только С-300? Или нам тоже F-16 послать, полагая, что их заменят А-35? Само собой разумеется, что, если Мицотакис поддастся шантажу, это нанесет невообразимый ущерб нашим национальным интересам», — сообщила редакция.

Визит главы Госдепа в Грецию состоялся 6 января. Мицотакис принял гостя на Крите в своём родовом доме в Ханье. В Грецию Блинкен прибыл из Стамбула, где встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также в Турции глава Госдепа встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудил с ним в том числе заявку Швеции на вступление в НАТО и продажу Анкаре истребителей F-16.

На Крите 6 января прошла акция протеста против переговоров Мицотакиса с Блинкеном. Участники протестов — несколько общественных организаций Крита — выразили протест против обсуждения с США расширения участия Греции в поддержке конфликтов в секторе Газа и в Йемене.

В Греции неоднократно проходили акции протеста против поставок оружия Киеву. В августе 2023 года такая акция прошла у американского посольства в Афинах. В своём заявлении 30 декабря греческая оппозиция выступила за сотрудничество с Москвой и отмену антироссийских санкций.