Москва, 27 декабря, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и финансовая помощь не будут продолжаться бесконечно. Об этом сообщил журналист издания Geopolitika. news Зоран Метер.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Джо Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине столько, сколько это будет возможным», — говорится в публикации.

По мнению журналиста, в этом заявлении заметно отклонение Байдена от прежнего курса в отношении оказании помощи Киеву. Как подметил автор, раньше, говоря о помощи Украине, Запад обещал помогать «столько, сколько потребуется».

При этом Метер добавил, что американский лидер изменил риторику и в отношении России, перестав требовать стратегического поражения Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, Конгресс США не смог согласовать помощь Украине. В ноябре член палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала прекратить оказывать финансовую помощь Киеву. Позднее в Белом доме подчеркнули, что возможности помощи Украине будут исчерпаны через несколько недель, и гарантий дальнейших поставок военной техники нет.

Зеленский встретился с Байденом 12 декабря в США. Зеленский пытался убедить Конгресс США одобрить помощь Украине и увеличить поставки оружия для ВСУ. Однако он так и уехал, не получив согласие на это.

Бывший сотрудник Совбеза США Майкл Аллен заявил, что военную помощь Украине приостановили из-за провала контрнаступления ВСУ. При этом он не исключил, что военная поддержка продолжится, если контрнаступление пойдёт лучше.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 декабря заявила, что США пытаются переложить на ЕС многомиллиардные расходы на поддержание украинского кризиса. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря заявил, что дополнительное выделение Западом помощи украинской армии не изменит ход событий спецоперации.