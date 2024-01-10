Берлин, 10 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Западные страны в 2023 году по сравнению с предыдущим годом заметно сократили поставки вооружений на Украину. Это следует из данных проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики.

Сергей Корсун ИА Регнум

При этом отмечается, что показатели заметно снизились по многим видам оружия. Так, в 2022 году западные страны планировали отправить Украине 434 танка и 574 тяжёлых орудия, а уже в 2023 году Запад пообещал киевскому режиму только 380 танков и 236 тяжёлых орудий.

Согласно данным немецкого института, всего за время конфликта западные страны собираются поставить Киеву 814 танков и 97 ракетных систем. На сегодняшний день Украина получила порядка 519 танков и 78 ракетных систем.

По информации немецкого института, всего за время конфликта США и их союзники намереваются снабдить Украину 814 танками и 97 ракетными системами. К текущему моменту Киев получил только 519 танков и 78 ракетных систем.

Также украинские войска получили 585 из 810 обещанных тяжёлых орудий. Количество предоставленных Киеву зенитно-ракетных комплексов, в свою очередь, составило 45 из 79 обещанных единиц техники.

Согласно итогам прошлого года, только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2023 года больше всего тяжёлого вооружения Украина получила от Соединённых Штатов Америки и Германии. Как указали журналисты издания Politico, что военные обязательства США перед Украиной превосходят обязательства других стран. При этом сумма военных обязательств всех членов Европейского союза перед Киевом недотягивает до американских взносов в размере 2 млрд евро.

В свою очередь, Чехия уже взяла обязательства и отправила на Украину почти 60% своих запасов тяжёлого вооружения.

Западные СМИ 27 декабря заметили в риторике президента США Джо Байдена смену позиции по отношению к Киеву. Американский лидер напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и денег не будут продолжаться бесконечно. Ранее глава Белого дома обещал, что будет помогать «столько, сколько необходимо». Сейчас же он заявил, что будет поддерживать Украину, насколько это будет возможно.

Бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.