Москва, 10 января, 2024, 12:05 — ИА Регнум. «Секретными встречами» по Украине в Эр-Рияде глава киевского режима Владимир Зеленский пытается привлечь внимание к Украине, заявила 10 января в эфире радио Sputnik официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула при этом, что происходящее не более чем пиар киевских властей и не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса.

Известия/Константин Кокошкин

«Потому что разрешение ситуации на Украине — это, безусловно, кропотливая работа», — подчеркнула дипломат.

Так называемым мирным инициативам Зеленского, его бесконечным заявлениям, появлениям на различных площадках и платформах Захарова дала одно определение — шумиха, поднимаемая для того, чтобы поддерживать иллюзию некоей политической активности Киева.

О том, что 16 декабря 2023 года США и западные союзники Киева провели тайную встречу по Украине в столице Саудовской Аравии — городе Эр-Рияде, сообщило Bloomberg. В ней, в частности, приняли участие Саудовская Аравия, Индия и Турция. Другие страны Глобального Юга не отправили на неё своих представителей. По словам источников агентства, секретный формат встречи позволил участникам «более свободно и откровенно обсудить необходимые вопросы», но сторонам встречи не удалось добиться «серьезного прогресса».

«Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран «глобального Юга» напрямую взаимодействовать с Россией», — пишет агентство.

Союзники Киева вновь заявили, что продолжат поддерживать Украину.

«Формула мира» Зеленского предполагает прекращение боевых действий, вывод российских войск за границы 1991 года, освобождение пленных, обеспечение «территориальной целостности» Украины, а также её ядерной, продовольственной и экологической безопасности. Он пытается её продвигать с конца 2022 года.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов 20 декабря в беседе с ИА Регнум отметил, что для России эти условия неприемлемы.

«Традиционная мантра Зеленского о том, что список стран, которые поддерживают эту формулу, будет расти, точно также несостоятельна. Мы видели уже несколько форумов, посвящённых так называемой формуле Зеленского, и они показали: ждать, что эта формула может консолидировать ключевых геополитических игроков в мире, уж точно не приходится», — сказал Денисов.

В свою очередь, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в середине декабря 2023 года подчеркивал, что у формулы мира по Зеленскому нет перспектив.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что члены G7 с участием ряда стран Глобального Юга провели секретную встречу по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского, в конце 2023 года известил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, на мероприятии также были друзья России, которые не обещали скрывать от Москвы то, что там происходило. Также сообщалось, что сам саммит, на котором планируют утвердить «формулу Зеленского», запланирован на начало 2024 года.

«К сожалению, сегодня мы не видим политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе. Так называемая «формула мира», предложенная украинским президентом в ноябре прошлого года, на деле не имеет к миру никакого отношения, а является набором ультиматумов», — подчеркнул 30 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, всегда выступала за политическое решение конфликта. Но пока у нас нет иного выбора, кроме как довести специальную военную операцию до полного выполнения всех поставленных задач, подчеркнул дипломат.