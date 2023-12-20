Москва, 20 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Для главы киевского режима Владимира Зеленского важно постоянно подчеркивать, что он не пойдёт на переговоры с Россией, так как в противном случае Украина останется без западной помощи, считает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. Об этом он заявил 20 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

Ранее Зеленский назвал «неактуальным» вопрос переговоров с Россией. Кроме того, он заявил, что у Украины есть «формула мира», и когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, Киев передаст его Москве.

«Дело в том, что Зеленский параллельно просит, а иногда и требует финансовую и военную поддержку со стороны стран коллективного Запада. И в этом отношении смена риторики и дискуссии о том, что переговоры возможны и необходимы, будут просто свидетельствовать о том, что поддержка киевскому режиму больше не нужна и он готов идти на переговорный процесс», — объяснил Денисов.

Что касается формулы Зеленского, то, как подчеркнул политолог, в настоящий момент нет никаких предпосылок считать, что данная инициатива реалистична.

«Если мы изучим этот документ, то станет совершенно очевидно, что для Российской Федерации он может быть приемлем только в случае тотального поражения в конфликте, чего не случилось и не случится. Традиционная мантра Зеленского о том, что список стран, которые поддерживают эту формулу, будут расти, точно также несостоятельна. Мы видели уже несколько форумов, посвящённых так называемой формуле Зеленского, и они показали: ждать, что эта формула может консолидировать ключевых геополитических игроков в мире, уж точно не приходится», — сказал Денисов.

В свою очередь, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев обратил внимание, что были уже две конференции: одна в Дании, а вторая в Саудовской Аравии (в Джидде).

«Первая была полностью консультационная. На вторую пригласили представителей почти всего Юга. Идея заключалась в том, чтобы найти Зеленскому поддержку на большом Юге, а с другой стороны — подтянуть к противостоянию с Россией сам Юг. Такие страны, как Индия, Бразилия и Китай, очень нужны для того, чтобы надавить на Россию. Но по итогам встречи в Джидде не было даже единой декларации. Ситуация стала подвисать», — сказал Суздальцев.

По его словам, сейчас Украина снова вспомнила про эту свою инициативу и про формулу мира, которую Зеленский хотел бы запустить. Но это вряд ли получится, тем более что «ситуация уходит».

«Начинает разваливаться даже общая западная позиция. Медленно, но прежней однозначности нет. Однако самое главное в том, что формула мира по Зеленскому — это уничтожение России. Так что перспектив у этой формулы я не вижу», — подытожил Суздальцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Зеленского, раз президент России Владимир Путин говорит, что цели спецоперации РФ неизменны, значит, мира он «не хочет». Кроме того, глава киевского режима отметил, что ждёт от главкома ВСУ Валерия Залужного результатов на поле боя.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что тема мирных переговоров с Украиной неактуальна, поскольку для таких переговоров нет предпосылок. Песков напомнил, что после того как киевский режим законодательно запретил сам себе переговоры с Россией, таких предпосылок стало ещё меньше.