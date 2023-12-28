Москва, 28 декабря, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Десять дней назад члены G7 провели с участием ряда стран Глобального юга секретную встречу по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил 28 декабря «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — рассказал он.

Лавров уточнил, что не все страны, которых позвали на встречу, откликнулись на приглашение. При этом союзники России, которые там были, никому не обещали держать в секрете от Москвы касающиеся её вопросы, добавил министр. Глава МИД также сообщил, что участники тайной встречи договорились в начале 2024 года провести саммит, на котором планируют утвердить «формулу Зеленского».

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 28 декабря заявил о полном провале планов Запада нанести стратегическое поражение России. Он сообщил, что теперь та сторона решила изменить стратегию. Министр в то же время напомнил о заявлении министра обороны США Ллойда Остина, назвавшего Россию врагом.

Глава российского МИД также сообщил о планах Запада найти такие решения по Украине, чтобы представить её победителем. Он назвал такие попытки очковтирательством.

Американская газета The New York Times 27 декабря опубликовала статью, в которой призвала Киев осознать провал ВСУ на фронте и тупиковость ситуации. Издание призвало украинские власти согласиться на мирные переговоры с Россией.