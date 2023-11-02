Москва, 3 ноября, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Сбербанк повысил минимальную ставку по своим базовым ипотечным программам на 1,4 процентный пункта до 15,6% годовых. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM «Сбербанк»

«Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых», — говорится в сообщении.

В связи с введёнными корректировками минимальная ставка по программе «Господдержка» составит от 8% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 6% годовых.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Центральный банк России повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых в связи с возросшим инфляционным давлением. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, что может произойти в 2024 году.