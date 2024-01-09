Вашингтон, 9 января, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны, которыми обладает украинская армия, не способны сбивать российские ракеты. Об этом 9 ноября написал американский журнал Military Watch Magazine.

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«Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом ПВО страны успешно перехватывало удары ракет «Кинжал», международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ», — говорится в редакционном материале.

Как отметили репортёры, сложные траектории движения и высокая манёренность повысили выносливость российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

MWM признал, что украинские военные ранее неоднократно заявляли об беспокойстве из-за полной неспособности перехватить российскую крылатую ракету Х-22.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января немецкий отставной генерал Эрхард Бюлер заявил, что средства ПВО Украины бессильны против российских крылатых ракет Х-22 из-за их высокой сверхзвуковой скорости. Он напомнил, что в Киеве ранее признали, что не смогли сбить ни одной из почти 200 запущенных по контролируемой им территории на сегодняшний день таких ракет.

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря поручил нарастить производство высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Он добавил, что российская армия значительно повысила качество и надёжность оружия и техники, применяемых в зоне спецоперации на Украине.