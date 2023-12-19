Москва, 19 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза в 2024 году. Об этом он сообщил 19 декабря на заседании коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

Илья Питалев / РИА Новости Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

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Также министр обороны информировал, чтоВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине.

Шойгу добавил, что под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения для армии РФ. Кроме того, сокращены сроки разработки и испытания вооружений. Если ранее, в обычных условиях, для этого требовалось пять — восемь лет, то сегодня это делается в течении четырёх — семи месяцев, сказал он.

«Такого не было со времен Великой Отечественной войны», — отметил Шойгу.

В целом все задачи Министерства обороны на 2023 год выполнены, приоритетной задачей Вооружённых сил России на следующий год, указал глава Минобороны, является продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач.