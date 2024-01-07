Берлин, 7 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Украинская ПВО бессильна против российских крылатых ракет Х-22 из-за их высокой сверхзвуковой скорости, заявил немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в эфире MDR Mitteldeutscher Rundfunk.

Василий Иванов ИА REGNUM

Он отметил, что Украина недавно сама признала, что из порядка двухсот ракет Х-22, выпущенных по их территории на сегодняшний день, ни одна не была сбита.

«Это огромная ракета, 11 метров в длину, масса её боевой части составляет примерно одну тонну, она может потопить большой боевой корабль», — сказал Бюлер.

Немецкий генерал подчеркнул, что системы ПВО не могут сбить эту ракету из-за её высокой сверхзвуковой скорости и траектории полёта.

Как передавало ИА Регнум, спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат ранее заявлял, что украинские военные не смогли сбить ни одной ракеты Х-22 за время спецоперации. В августе Игнат уже говорил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не в состоянии противодействовать российским противокорабельным ракетам Х-22. Тогда он заявлял, что ПВО не может обнаружить снаряды.

Немецкий канала Welt, в свою очередь, отмечал, что украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов.

Газета The Washington Post также отмечала, что Украина испытывает дефицит средств ПВО. На фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти приняли решение привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне. В частности, США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии.