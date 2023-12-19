Москва, 19 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря.

Александр Полегенько/ТАСС

«В ходе спецоперации мы значительно повысили качество и надёжность применяемого вооружения и военной техники. В минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов», — сказал министр.

Шойгу добавил, что под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения для армии РФ.

Кроме того, сокращены сроки разработки и испытания вооружений. Если ранее, в обычных условиях, для этого требовалось пять — восемь лет, то сегодня это делается в течении четырёх — семи месяцев, подчеркнул министр.

«Такого не было со времен Великой Отечественной войны», — отметил Шойгу.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин обозначил главной стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для специальной военной операции в полном объёме. Президент отметил, что необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в конце августа 2023 года заявил, что Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил. Медведев отметил, что в настоящее время конвейеры военно-промышленного комплекса России работают в три смены.