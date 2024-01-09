Хельсинки, 9 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Власти Финляндии не собираются открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом 9 января заявила глава МВД республики Мари Рантанен в эфире телеканала MTV3.

Emmi Korhonen/globallookpress

«Именно так и должно было бы быть», — сказала она в ответ на вопрос о том, останется ли восточная граница Финляндии закрытой.

По словам Рантанен, никаких изменений в ситуации с мигрантами на российско-финской границе нет и якобы есть риск, что Россия «продолжит заниматься подобной деятельностью», если граница будет открыта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января газета Helsingin Sanomat написала, что правительство Финляндии намерено найти необходимые юридические основания для того, чтобы и далее закрывать границу с Россией. По данным журналистов, финские власти могут сослаться на некие разведывательные данные о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища беспрепятственно пересечь границу с Финляндией при открытых КПП.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 1 января заявил, что финские власти в ближайшее время представят новые решения проблем с мигрантами на границе с Россией. По его утверждению, закрытие российско-финской границы необходимо, несмотря на возникшие у обычных граждан и предприятий сложности, так как безопасность страны является приоритетом.

Финляндия 14 декабря закрыла открытые в тот же день два приграничных КПП на границе с Россией — «Ниирала» и «Ваалимаа». Они вместе с ещё шестью пограничными КПП не работали с ноября.

Хельсинки закрыли КПП на границе с Россией в ноябре из-за «наплыва беженцев», необоснованно обвинив Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов, хотя большая часть из них — выходцы с Ближнего Востока. Российская сторона осудила такие действия. Так, 15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы, а официальный представитель МИД Мария Захарова 27 ноября указала на то, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает этим новую заградительную стену.