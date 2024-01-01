Хельсинки, 1 января, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Власти Финляндии в ближайшее время представят новые решения в отношении проблем, связанных с мигрантами на границе с Российской Федерации, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в рамках новогоднего обращения к гражданам.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

«Проблемы на нашей восточной границе не исчезли. Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, чтобы остановить организованную миграцию», — говорится в тексте обращение, опубликованного на сайте правительства Финляндии.

Премьер-министр подчеркнул, что закрытие границы с Россией являлось необходимым, несмотря на возникшие осложнения в повседневной жизни обычных граждан и предприятий, так как безопасность Финляндии является приоритетной.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Финляндия закрыла на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта «Ниирала» и «Ваалимаа». Всего было закрыто восемь подобных приграничных КПП. Хельсинки объясняет решение закрыть финско-российскую границу наплывом мигрантов с территории России. В большинстве случаев речь идёт о выходцах с Ближнего Востока, желающих оказаться в Финляндии.