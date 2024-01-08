Хельсинки, 9 января, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Правительство Финляндии намерено найти необходимые юридические основания, чтобы и дальше держать границу с Российской Федерацией закрытой, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник в правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

«Позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой… при условии, что для такого решения будут найдены необходимые юридические основания», — говорится в материале.

По информации источника, правительство Финляндии может сослаться на некоторые разведывательные данные о том, что Россия якобы позволит большому количеству просителей убежища беспрепятственно пересечь границу с Финляндией, если контрольно-пропускные пункты вновь будут открыты.

Авторы материала отметили, что правительство оказывает большое давление на общество, которое, согласно проведённым в декабре социологическим опросам, поддерживает закрытие границ.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Финляндия закрыла открытые в тот же день два приграничных КПП на границе с Россией — «Ниирала» и «Ваалимаа». Они не работали с ноября вместе с ещё шестью подобными приграничными пропускными пунктами. Против закрытия границы с Российской Федерацией выступил лишь один из девяти кандидатов в президенты Финляндии — председатель партии Левый союз Ли Андерсон. Он подчеркивала, что закрытие всех КПП противоречит конституции страны и положениям международных соглашений.