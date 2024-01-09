Москва, 9 января, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Для Министерства обороны приоритетом остаётся соцобеспечение участников спецоперации и членов их семей, заявил 9 января глава ведомства Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

«По-прежнему в числе наших приоритетов останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей. Все они должны иметь равные гарантии», — сказал Шойгу.

Министр обороны пояснил, что гарантии касаются получения статуса ветерана боевых действий, выплат, приобретения жилья, медицинского обслуживания, в том числе реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Шойгу заявил о важности работы по поддержанию на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады. Это необходимо для обеспечения мирового стратегического баланса. Он заявил, что ВС России получают современное вооружение.

За счёт этого потенциал российских Вооружённых сил растёт. Помогает в этом и использование опыта, полученного военными в ходе спецоперации, соцобеспечение участников СВО и их семей, отметил глава Минобороны.

Также Шойгу на совещании заявил, что ВСУ за 2023 год потеряли в зоне СВО свыше 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения. Российские военные на всей линии фронта в зоне спецоперации сохраняют стратегическую инициативу.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 7 января провёл встречу с семьями погибших в зоне СВО Героев РФ. Узнав о проблемах с выплатами из-за путаницы с регионом регистрации, он пообещал вместе с Шойгу разобраться в ситуации.