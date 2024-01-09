Москва, 9 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 9 января, что поддерживать боеготовность ядерной триады на самом высоком уровне важно для обеспечения мирового стратегического баланса. Как подчеркнул глава военного ведомства, именно высокая боеготовность стала одной из главных задач, поставленных перед ведомством президентом страны Владимиром Путиным.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«С учётом характера военных угроз и военно-политических рисков верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач. Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире», — заявил Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС России.

Помимо этого министр отметил, что наряду с этим армия России, в том числе непосредственно и Военно-морской флот, продолжат получать современное вооружение, среди которого окажутся образцы с технологиями искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах. Это, а также использование опыта СВО, совершенствование и актуализация положений уставов, соцобеспечение участников спецоперации и их семей станут основой для роста потенциала Вооружённых сил России.

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооружённых сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и её союзников», — резюмировал Шойгу.

Ядерная триада — общий термин оснащённых ядерным оружием стратегических вооружённых сил страны из трёх компонентов: авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев. Подобное разделение обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного ядерного арсенала при внезапной атаке.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, около половины Ракетных войск стратегического назначения оснащены комплексами «Ярс». Российский лидер обратил внимание, что важнейшей задачей является развитие триады, которая является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.

Позднее, в декабре, Шойгу заявил, что уровень развития российской ядерной триады позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. По словам главы Минобороны, в РВСН завершили перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард», а также продолжили оснащение комплексом «Ярс».

В январе 2024 года экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут применить ядерное оружие на Украине, чтобы попытаться избежать поражения. По его мнению, американские власти могут сказать, что у них есть «маленькая ядерная бомба, хранящаяся на верхней полке под замком, которую можно использовать, чтобы показать России, что они не выиграют на Украине». После этого бывший сотрудник Белого дома, экономист Пол Крейг Робертс отметил, что США своей политикой в отношении России толкают мир на грань ядерной войны.