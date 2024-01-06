Ново-Огарево, Московская область, 7 января, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе общения в канун Рождества с семьями погибших в зоне спецоперации Героев РФ узнал о проблемах в выплатах из-за путаницы с регионом регистрации. Глава государства пообещал разобраться в ситуации вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу

Одна из присутствовавших на встрече в Ново-Огарево пожаловалась Путину в отказе подмосковных властей предоставить региональные выплаты, поскольку погибший был зарегистрирован в Саратовской области. Отправка запроса в другой регион вызывала проблемы, сказала женщина.

«Странно, что [такой связи] нет. Я обязательно с министром переговорю. Это не специально. Нужно признавать факт постоянной прописки <…> по месту подписания контракта — оттуда, откуда человек уходил», — ответил Путин.

Затем женщина подробно рассказала главе государства, с какими именно выплатами регулярно возникают сложности. Путин заверил, что переговорит об этом с Шойгу ещё раз. Участница встречи пообещала передать свои данные через помощников Путина. В ответ она услышала, что ей обязательно помогут.

Также глава государства пообещал разобраться с проблемами в механизме обеспечения жильём семей погибших участников спецоперации.

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Как сообщалоИА Регнум, 19 декабря 2023 года в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ Владимир Путин призвал обеспечить равными социальными гарантиями всех участников СВО. Есть ещё нерешённые проблемы, сказал российский лидер. Система льгот, компенсаций и дополнительных выплат в ВС РФ будет совершенствоваться. Это касается жилищных и социальных программ для военнослужащих, обеспечения военных городков и гарнизонов, добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря во время прямой линии заявил, что фонд «Защитники Отечества», поддерживающий участников специальной военной операции, работает хорошо, но предложил расширить контроль за выделяемыми средствами. Вместе с тем он поблагодарил россиян, добровольно помогающих военным на фронте, направляя им пожертвования. По словам Путина, их сумма превысила 10 млрд рублей.