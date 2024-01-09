Москва, 9 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Из-за аварий на теплосетях координация работы со стороны президента России Владимира Путина потребовалась в связи со сложностью ситуации, сообщил 9 января на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«В данном случае речь шла о докладах президенту о ситуациях, собственно, и о координации работы со стороны уже главы государства тех ведомств, которые должны прилагать усилия для купирования этих кризисных ситуаций», — пояснил он.

Пресс-секретарь отметил, что неординарная ситуация сложилась из-за аномальных морозов. Кроме того, предпринятых местными властями усилий было недостаточно, в том числе из-за состояния систем ЖКХ.

Местные власти сделали всё возможное для ликвидации последствий аварий на теплосетях. За 10-15 лет заменить все ветхие трубы невозможно, программы по обновлению систем ЖКХ продолжают работать, резюмировал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в Московской области, в том числе в Химках, Солнечногорске, Подольске, в морозы люди остались без отопления из-за аварий на теплотрассах. Также аварии произошли в ряде регионов, в том числе в Ярославской области, в Воронеже, Архангельске.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после аварии в Подольске, в результате которой без тепла остался микрорайон Климовск.

Песков 8 января сообщил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил президенту о ситуации в регионе после перебоев с электро — и теплоснабжением.