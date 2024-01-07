Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Следственный комитет опубликовал видео обысков в организации, обслуживающей котельную в Подольске, где ранее был зафиксирован прорыв теплотрасс. Видеокадры ведомство разместило в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В Подольске следователи и криминалисты подмосковного СК проводят обыски в организации, обслуживающей котельную, где произошел прорыв теплотрасс, в результате которого местные жители остались без теплоснабжения и горячей воды», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 7 января СК возбудил уголовное дело после коммунальной аварии в Подольске. Из-за прорыва на теплотрассе, идущей от котельной ЗАО «КСПЗ», дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды.

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По данным СК, авария произошла из-за неправильной эксплуатации котельной. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В помещениях обслуживающей котельную организации проводят обыски.

В этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьёв пояснил, что тепло в остающиеся без отопления дома в Подольске планируют подать в середине дня 7 января, и рассказал о причинах ЧП. С его слов, отопления не было из-за того, что владелец частной котельной допустил аварию. Накануне, 6 января, был запущен один котёл и отопление в две очереди подали в часть домов.

С 5 января в Подольске действует режим чрезвычайной ситуации. На теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошёл прорыв. При этом обнаружили три утечки. Однако время ремонта затянулось из-за режимного статуса объекта.