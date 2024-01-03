Воронеж, 3 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В Воронеже из-за утечки на теплосети 103 многоквартирных дома остались без горячей воды и отопления, поставки должны возобновиться около 20:00 мск, сообщили 3 января в городской администрации.

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«Специалисты начали срочный ремонт теплосети на улице 20-летия Октября. Там был зафиксирован высокий расход подпиточной воды, в связи с этим принято решение оперативно провести замену повреждённого участка трубопровода. Место утечки обнаружено, котлован разработан, ведётся откачка воды из канала инженерных сетей. Трубопровод перекрыт, в связи с серьёзным диаметром на осушение потребуется время», — сказано в сообщении в Telegram-канале городского управления ЖКХ.

Подготовительные мероприятия уже проведены, начаты ремонтно-восстановительные работы, расчётное время их завершения — 20:00 мск, сообщил глава городского управления ЖКХ Евгений Семынин.

На этот период приостановлена подача горячей воды и отопления в ряде многоквартирных домов по улицам 20-летия Октября, Красноармейская, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменная, Куцыгина, Пушкинская, Свободы, Ф. Энгельса, Ворошилова, Кольцовская, Платонова, отметили в городской администрации.

Специалисты находятся на связи с обслуживающими жильё организациями, чтобы не допустить разморозки внутридомовых систем, добавили в управлении ЖКХ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года жители нескольких населённых пунктов Красноярского края в 40-градусные морозы на несколько дней остались без электричества и отопления. От холодов в домах замерзают или лопаются трубы, люди обогревают жильё с помощью тепловых пушек и генераторов, из-за чего в регионе начались ЧП, рассказали жители журналистам.

Также в декабре 2023 года частичные отключения электроэнергии произошли в Иркутской области. В четырёх поселениях Иркутского района без света остались дома почти на 50 улицах.