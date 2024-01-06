Белгород, 6 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В Белгороде на фоне обстрелов региона возобновили работу курсов оказания доврачебной помощи. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, отметив, что для этого выделят несколько площадок в городе.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряжённая. Поэтому с сегодняшнего дня Центр молодёжных инициатив, культурный центр «Октябрь» в парке Ленина и поликлиника №6 — те места, где будут организованы для всех желающих курсы экстренной доврачебной помощи», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков добавил, что с 9 января инструкторы центра «Воин» начнут углублённый курс оказания первой медпомощи. Кроме того, желающие записаться на курс смогут оставить заявку по телефону областного штаба «Мы вместе», проинформировал он.

Как передавало ИА Регнум, Гладков утром 6 января сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области 11 снарядами за сутки. 5 января под артиллерийский обстрел киевского режима попали город Шебекино и село Муром.

Гладков добавил, что в селе Муром пострадавших и разрушений нет. Кроме того, губернатор сообщил о повреждениях в Белгородском районе после работы системы ПВО 4 января.

За минувшие сутки из больниц выписали шесть жителей Белгородской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Ещё 69 остаются в медучреждениях Белгорода и Москвы, рассказал он.

Перед этим, 30 декабря, киевский режим нанёс ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Тогда погибло 25 человек, свыше сотни получили ранения. Также в результате этой атаки были повреждены 450 квартир в многоэтажках и 12 частных домов.

После этого ВСУ продолжили бомбить Белгородскую область и её центр. Так, в результате обстрела Белгорода в ночь на 5 января пострадали два человека, были повреждены окна одного из жилых домов и автомобили.