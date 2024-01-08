Киев, 8 января, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали применять новую тактику для нанесения ракетных ударов. Об этом 8 января заявил оператор системы FIM-92 Stinger украинской армии по имени Роман в интервью TV5 Monde.

«Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолёты или вертолёты. Такого раньше не было», — сказал он.

По словам военного ВСУ, это новшество мешает эффективно использовать Stinger, а массированные ракетные удары российских военных могут привести к тому, что запасы боеприпасов украинской армии «растают».

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в Министерстве обороны России заявили, что российские военные за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Помимо того, удары нанесли по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований украинских националистов и иностранных наёмников.

Британский аналитик Александр Меркурис 7 января рассказал, что у главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного началась истерика после массированных российских ударов по военным объектам ВСУ. По его мнению, главком украинских войск повёл себя так из-за гибели военных из его окружения.

Позднее в этот же день Меркурис заявил, что политиков на Западе шокировали ракетные удары ВКС России по стратегическим объектам на Украине. Эксперт уточнил, что в ходе этих атак российские военные уничтожили две установки зенитных ракетных комплексов Patriot.