Лондон, 7 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. После массированных ударов ВС России по военным объектам ВСУ у главкома украинской армии Валерия Залужного была истерика, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«У него была полная истерика. Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронте», — сказал Меркурис.

Он предположил, что таким яростным выступление Залужного в Верховной раде было из-за гибели военных из его окружения.

«Мы видим, насколько разрушительными для морального духа украинских военных были эти российские ракетные удары», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что количество ударов Вооружённых сил России по объектам на Украине будет возрастать. По мнению Старикова, армия России будет наносить удары по аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места стоянки для истребителей F-16.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.