Москва, 8 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на трёх направлениях в зоне проведения спецоперации до 430 военных. Об этом 8 января на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

Так, на донецком направлении общие потери украинской армии превысили 250 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные поразили два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 ВСУ.

Подразделения Южной группировки при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах Торецка, Андреевки, Клещеевки и Красного в ДНР.

На южнодонецком направлении российские военные отразили три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ. Атаковать позиции российской армии украинские войска пытались севернее Приютного в Запорожской области. Также удары нанесли по живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

«Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», ― доложил Конашенков.

На запорожском направлении под огнём российских военных оказались подразделения 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины. Потери они понесли в районе Работино и Новопрокоповки.

«Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20», ― добавил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 7 января, украинские силы за сутки потеряли на южнодонецком направлении в зоне СВО до 130 бойцов. Украинская армия также лишилась одного танка, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение противнику у сёл Новомихайловка и Старомайорское, города Угледара в ДНР, у села Приютное в Запорожской области. В боях участвовали подразделения 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны.

Кроме того, подразделения Вооружённых сил России перехватили 38 беспилотников ВСУ, шесть крылатых ракет «Нептун», а также 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».