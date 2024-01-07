Москва, 7 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Украинские силы за сутки потеряли на южнодонецком направлении в зоне СВО до 130 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 7 января на брифинге.

Cover Images/Global Look Press

По данным ведомства, ВСУ также лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Конашенков уточнил, что подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение противнику у сёл Новомихайловка и Старомайорское, города Угледара в ДНР, у села Приютное в Запорожской области. В боях участвовали подразделения 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны.

В ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы поразили три САУ Krab польского производства, две гаубицы FH-70 британского производства, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира», а также склад украинских боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января Конашенков проинформировал о боях на южнодонецком направлении у села Новомихайловка в ДНР. Там российские военные нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, за сутки противник потерял более 90 бойцов, две бронированные машины и шесть автомобилей.

Украинский полковник Иван Павленко заявил, что большой угрозой для ВСУ стало массовое производство и использование Россией беспилотников.