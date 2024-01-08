Донецк, 8 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Фамилии возможных преемников главы киевского режима Владимира Зеленского неважны, так как любой из них будет делать то, что ему прикажет Запад. Об этом 8 января заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Как отметил в интервью «РИА Новости» глава республики, сейчас называют много фамилий тех, кто мог бы сменить Зеленского, но это не важно, так как Украина утратила субъектность.

«Изменение фамилии — будет это Зеленский, [главком ВСУ Валерий] Залужный, [мэр Киева Виталий] Кличко, [экс-советник офиса Зеленского Алексей] Арестович (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в России) или прочий военный преступник — абсолютно не важно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-бюро Службы внешней разведки России 11 декабря заявили, что возможными преемниками нынешнего главы киевского режима могут стать Залужный и руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. По данным СВР, эти кандидатуры рассматривает Европейский союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что смена руководства в Киеве может ничего не изменить, так как многие актуальные неудачи киевского режима оказывают влияние на дальнейшую политическую перспективу. По его словам, действия нынешних украинских властей наложили на страну такой отпечаток, который будет проблематично исправить с любым новым президентом.