Москва, 12 декабря, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 12 декабря заявил, что смена руководства Украины может ничего не изменить, так как многие актуальные неудачи Киева влияют на дальнейшую политическую перспективу.

«Здесь, наверное, речь идёт о долгосрочной перспективе. Безусловно, спецслужбы располагают специфической информацией, на основе которой делаются выводы», — прокомментировал представитель Кремля данные Службы внешней разведки России о подготовке замены главы киевского режима.

Песков отметил, что действия нынешнего украинского руководства уже наложили на страну такой отпечаток, который будет проблематично исправить даже с новым президентом.

Как накануне сообщало ИА Регнум, в СВР со ссылкой на слова руководителя ведомства Сергея Нарышкина сообщили, что возможными преемниками Зеленского могут оказаться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. Их кандидатуры рассматривает Евросоюз. По данным СВР, главы МИД стран ЕС также обратили внимание на главу офиса президента Андрея Ермака, экс-советника офиса президента Алексея Арестовича (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в России) или мэра Киева Виталия Кличко.