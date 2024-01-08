Вашингтон, 8 января, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В США стартовала ракета Vulcan с аппаратом Peregrine для посадки на Луну, сообщила 8 января компания United Launch Alliance (ULA), которая вела прямую трансляцию запуска.

Кадр из видео

Первый испытательный полёт создаваемой с 2014 года ракеты-носителя стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 10:18 мск. Vulcan должна прийти на смену оснащенной российскими двигателями РД-180 ракете-носителю Atlas V, а также Delta IV и Delta Heavy.

Ожидается, что аппарат, оснащенный пятью исследовательскими инструментами NASA, совершит посадку на Луну 23 февраля. Научными задачами миссии станут изучение экзосферы спутника Земли, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки. С этой целью на поверхность Луны доставят инфракрасный и нейронный спектрометры, а также инструмент для измерения уровня радиации.

При этом NASA планировало отправить на Луны в два раза больше разработок, но в ноябре отказалось от части из них из-за опасений в успехе миссии по посадке аппарата.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858382" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало в ноябре ИА Регнум, ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полёта снова потерпела неудачу. После отделения первая ступень сверхтяжелой ракеты взорвалась в воздухе. Первый испытательный запуск ракеты-носителя SpaceX осуществила 20 апреля. Однако в начале пятой минуты полёта ракета взорвалась в воздухе.