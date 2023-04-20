Москва, 20 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Полёт Starship завершился взрывом и падением через несколько минут после старта с площадки в Техасе, сообщила американская компания SpaceX.

SpaceX/Global Look Press Старт ракеты Starship

Согласно полученной информации, у Starship не отделилась первая ступень, ракета начала «крутиться», а на высоте в 38 км корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался.

Тестовый полёт обернулся возгоранием, это назвали «быстрым внеплановым демонтажем».

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В компании SpaceX 20 апреля предприняли новую попытку запуска сверхтяжелой ракеты Starship, которая создается для полетов к Луне и Марсу. Предполагалось, что тестовый полёт пройдет без экипажа. Ракета-носитель должна была сделать один виток вокруг Земли.

Американский предприниматель Илон Маск назвал ракету Starship самой большой и мощной в истории человечества. 17 апреля он также заявил, что не рассчитывает особо на успех. Маск упомянул советскую ракету Н-1, которая, как и Starship, предназначалась для полетов на Луну, но после нескольких неудачных испытаний проект закрыли.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель с космическим кораблем должна была стартовать с пусковой площадки в Техасе 17 марта. SpaceX отменила испытания по техническим причинам. Перед этим владелец компании предприниматель Маск написал в микроблоге, что запуск может быть отменен из-за неисправности клапана давления в двигателе.