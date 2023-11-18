Вашингтон, 18 ноября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полёта снова потерпела неудачу, следует из данных компании-разработчика SpaceX.

Кадр из видео

«Связь с кораблём потеряли примерно через 10 минут полёта», — следует из материалов.

После отделения первая ступень сверхтяжелой ракеты взорвалась в воздухе.

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Запуск ракеты Starship осуществили с площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 16:00 по мск.

Как сообщало ИА Регнум, сверхтяжёлая американская ракета Starship после неудачного запуска стартовала во второй испытательный полёт. Планировалось, что после отделения от носителя корабль выполнит один неполный виток вокруг Земли, а затем совершит управляемое приводнение в Тихом океане.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя SpaceX осуществила 20 апреля. Спустя несколько минут после успешного запуска произошло нештатное отделение второй ступени ракеты. В начале пятой минуты полёта ракета взорвалась в воздухе.