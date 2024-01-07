Киев, 7 января, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу утром 7 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным ресурса, тревогу объявили в 10:53 мск в Киеве, Винницкой и некоторых других областях. К 10:55 мск сигнал тревоги объявили уже на всей территории страны.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день власти подконтрольного ВСУ Херсона сообщили, что в результате взрывов в городе был повреждён объект критической инфраструктуры.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также и на территории заводов в Херсоне. Прокудин не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Перед этим на Украине сообщили, что взрывы раздались в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.

Также стало известно о взрывах в Днепропетровске. Ранее в Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.