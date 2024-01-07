Одесса, Украина, 8 января, 2024, 00:51 — ИА Регнум. На территории сразу трёх областей Украины поздним вечером 7 января объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Исходя из данных карты, сигналы об опасности с воздуха оповестили жителей Одесской, Сумской и Полтавской областях. Воздушная тревога здесь объявлялась с 23:17 до 23:46 мск.

Ранее сирены включали в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в канун Рождества воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы звучали в Киеве в 10:23 мск, после чего они распространилась на всю территорию страны.

Около полуночи 7 января в украинском Харькове прозвучала серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков подвергся ракетному удару. Других подробностей местные власти не приводили.

В Минобороны РФ 7 января сообщили о поражении склада боеприпасов ВСУ в Николаевской области. Ракетные войска, артиллерия, беспилотники группировок войск ВС РФ нанесли удары по складу около населённого пункта Коблево. Также были поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 117 районах.