Москва, 7 января, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Евросоюзу для начала необходимо позаботиться о гуманной охране своих границ, а также решить вопрос с разработкой собственной вакцины от коронавируса, прежде чем создавать собственную армию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя предложение главы МИД Италии Антонио Таяни по созданию вооружённых силы ЕС.

МИД России

«Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию», — написала Захарова.

Дипломат добавила, что руководству ЕС для начала необходимо решить, на каком топливе «армия Евросоюза» будет ездить и летать, так как есть риск того, что США могут поднять цены на энергоресурсы, если «армия ЕС» откажется нападать на тех, на кого укажут в Вашингтоне.

«Кстати, а за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности?», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что ЕС нужны собственные вооружённые силы, чтобы помогать поддерживать мир и предотвращать конфликты на планете.

Политик отметил, что более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны — приоритет для его партии «Вперёд, Италия». По его словам, жителей стран ЕС может защитить только то, что уже существует, и это Евросоюз.

Нельзя откладывать вопрос обороны и общей армии в условиях, когда кризисы охватили пространство от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, а в мире есть такие могучие игроки, как США, Китай, Индия и Россия, добавил он.

ЕС должен создать армию, чтобы быть готовым «к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию», быстрому и чёткому объединению усилий и оптимальному совместному расходованию средств.

Перед этим глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк выступил за создание «военного Шенгена», в рамках которого войска могли бы свободно перемещаться.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его заявление, указал на нежелание Европы прислушиваться к озабоченностям России по безопасности. Такие предложения нагнетают напряжённость на европейском континенте, отметил он.