Рим, 7 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Собственные вооружённые силы нужны Евросоюзу, чтобы помогать поддерживать мир и предотвращать конфликты на планете. Об этом вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в опубликованном 7 января интервью газете La Stampa.

(сс) Quirinale

Политик отметил, что более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны — приоритет для его партии «Вперёд, Италия». По его словам, жителей стран ЕС может защитить только то, что уже существует, и это Евросоюз.

«Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики», — подчеркнул Таяни.

Нельзя откладывать вопрос обороны и общей армии в условиях, когда кризисы охватили пространство от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, а в мире есть такие могучие игроки как США, Китай, Индия и Россия, добавил он.

ЕС должен создать армию, чтобы быть готовым «к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию», быстрому и чёткому объединению усилий и оптимальному совместному расходованию средств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк выступил за создание «военного Шенгена», в рамках которого войска могли бы свободно перемещаться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его заявление, указал на нежелание Европы прислушиваться к озабоченностям России по безопасности. Такие предложения нагнетают напряжённость на европейском континенте, отметил он.