Москва, 24 ноября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. НАТО в открытую выступает против России, а заявления о «военном Шенгене» нагнетают напряжённость на европейском континенте, заявил 24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Кремле рассматривают заявления главы Объединённого командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике Александера Зольфранка о необходимости создания «военного шенгена» НАТО скорее как развитие противостояния военного блока с Россией, отметил Песков.

«Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Зольфранк заявил, что силы НАТО должны свободно перемещаться по странам альянса, поэтому нужно создать «военный Шенген» — зону свободного военного прохода. Сейчас у НАТО есть «проблемы» с национальными регламентами при перемещении военных и боеприпасов, слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе, и это может привести к задержкам в случае начала конфликта с Россией, отметил он.

Ранее президент Чехии Пётр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил, что армии стран ЕС готовятся «к конфликту высокой интенсивности». По словам Павела, России после проведения специальной военной операции на Украине понадобятся «годы», чтобы восстановить боеспособность, но страны НАТО всё равно воспринимают её как угрозу номер один.