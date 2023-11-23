Брюссель, 23 ноября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Силы НАТО должны свободно перемещаться по странам альянса, поэтому нужно создать «военный Шенген». Об этом заявил глава объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО генерал-лейтенант Александер Зольфранк в интервью Reuters.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Он заявил, что хотел бы видеть зону свободного военного прохода, так называемый «военный Шенген», что стало бы аналогом политической Шенгенской зоны, позволяющей свободно передвигаться внутри большей части стран ЕС.

«Сейчас у НАТО проблемы с национальными регламентами при перемещении военных и боеприпасов», — сказал Зольфранк.

По его словам, слишком большая бюрократическая волокита внутри альянса препятствует передвижению войск по Европе, что может привести к задержкам в случае начала конфликта с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, президент Чехии Пётр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке армий Евросоюза к конфликту высокой интенсивности. По его мнению, России после СВО понадобятся годы, чтобы восстановить боеспособность, но страны НАТО всё равно воспринимают её как угрозу номер один.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ИА Регнум отметил, что когда власти Чехии говорят о том, что Россия может стать причиной конфликта высокой интенсивности в Европе, они валят с больной головы на здоровую. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине сложилась после того, как Запад предпочёл не услышать позицию Москвы, которую она обозначила в конце 2022 года. Между тем российские предложения касались в числе прочего приближения НАТО к российским границам.