Севский район, Брянская область, 7 января, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Силы ПВО РФ сбили над территорией Брянской области украинский беспилотник самолётного типа, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил 7 января глава региона Александр Богомаз.

Александр Полегенько/ТАСС

«Ещё одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Севским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Об уничтожении ещё одного беспилотника ВСУ над территорией Брянской области в Министерстве обороны сообщали днём 7 января. Объект был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

6 января ВСУ дважды атаковали Горловку с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщали в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Около 12:10 мск украинские боевики сбросили снаряд с беспилотника на Никитовский район города, а час спустя этот же район был атакован дроном-камикадзе.

В минувшие сутки подразделения Вооружённых сил России перехватили в зоне проведения специальной военной операции 38 беспилотников ВСУ и шесть крылатых ракет «Нептун», информировали также в Министерстве обороны. Беспилотники были сбиты над территорией Харьковской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области.

На базе военного полигона «Раевский» под Новороссийском 6 января состоялось выездное заседание совета военного инновационного технополиса «ЭРА», участникам показали новые комплексы, способные обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от беспилотников самолётного, вертолётного и мультироторного типов, а также FPV-дронов, в том числе в условиях недостаточной оптической видимости, сообщали также в Минобороны.