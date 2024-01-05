Новороссийск, Краснодарский край, 5 января, 2024, 19:55 — ИА Регнум. На базе военного полигона «Раевский» под Новороссийском состоялось выездное заседание совета военного инновационного технополиса (ВИТ) «ЭРА», сообщила 5 января пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Заседание прошло под руководством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, научного президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и первого заместителя Минобороны Руслана Цаликова.

В рамках работы членам совета был представлен динамический показ разработанных резидентами и предприятиями — участниками ВИТ «ЭРА» средств борьбы с беспилотниками. Как отметили в российском военном ведомстве, представленные комплексы способны обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от БПЛА самолётного, вертолётного и мультироторного типов, а также FPV-дронов, в том числе в условиях недостаточной оптической видимости.

«Часть из показанных устройств уже проходит апробацию в зоне специальной военной операции, другие находятся на финальной стадии разработки», — уточнили в Минобороны России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857811" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Выездное заседание совета технополиса «ЭРА» на базе военного полигона

Кроме того, особое внимание на заседании было уделено вопросам автоматизации процессов поиска, идентификации, подавления и уничтожения БПЛА. Как отметила пресс-служба Минобороны, это позволит увеличить дальность обнаружения и сопровождения целей, повысит вероятность их поражения, сократит время развертывания средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами и число задействованного в эксплуатации персонала.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что ситуация с количеством беспилотников у Вооружённых сил России в зоне спецоперации улучшается. Глава государства добавил, что ситуация в этом вопросе всё ещё не идеальная, однако постоянно идёт работа над её улучшением.

Директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская отмечала в конце декабря, что Россия успешно развивает технологию роев дронов и совершенствует системы наведения и навигации. Она подчеркнула, что ВСУ в это же время испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним.

В то же время, как сообщило польское издание Interia, России удалось модернизировать зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» — новые версии системы способны сбивать как мини-дроны, так и управляемые артиллерийские ракеты и высокоскоростные баллистические цели. По мнению издания, доставленные на фронт машины создадут серьёзные проблемы для украинской армии, сделавшей ставку на беспилотные летательные аппараты.