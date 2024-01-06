Горловка, ДНР, 6 января, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды атаковали Горловку с использованием БПЛА, сообщило 6 января в своём Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что первый обстрел был зафиксирован в 12:10 мск. Украинские боевики сбросили снаряд с беспилотника на Никитовский район города. Позднее, в 13:20 мск, этот же район был атакован дроном-камикадзе.

Как передавало ИА Регнум, 5 января ВСУ выпустили по Горловке кассетные снаряды натовского калибра 155 мм.

Мэр города Иван Приходько заявлял в этот же день, что прямым попаданием снаряда было повреждено одно из помещений ОО ТПП «Азов» по улице Минина и Пожарского. Также он информировал, что был повреждён дом на улице Грибакиных в Центрально-городском районе Горловки. В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ повреждена одна из трансформаторных подстанций в посёлке шахты им. Гагарина в Никитовском районе города, добавил он.

В ночь на 3 января ВСУ обстреляли школу-интернат в центральном районе Горловки. 29 декабря 2023 года в Горловке от обстрелов ВСУ пострадали автомобильно-дорожный институт и его общежитие, здание школы, общежитие училища и жилой дом.

Глава ДНР Денис Пушилин после освобождения Марьинки заявил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Власти республики уже работают над несколькими проектами по восстановлению.