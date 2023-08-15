Киев, 16 августа, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Украинские средства противовоздушной обороны не могут противодействовать российским противокорабельным ракетам Х-22. Этот факт признал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, слова которого цитирует «Страна».

Василий Иванов ИА REGNUM Крылатая ракета Х-22

Украинский военный заявил, что ПВО ВСУ ещё ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми Россия регулярно атакует.

«Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами, как Patriot. Они уничтожают баллистику, «Кинжалы», потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой. Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО», — сказал Игнат.

Военный советник также отметил, что российские бойцы используют приём быстрой смены траектории движения ракет — система ПВО из-за этого не может обнаружить снаряды.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотники российского производства создают проблемы для украинской армии. По словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, об этом бойцы ВСУ рассказали Владимиру Зеленскому в ходе посещения им подконтрольных Киеву районов Запорожской области.

Бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу сказал, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. По его словам, дроны-смертники «Ланцет» представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя, киевская армия теряет беспилотники в огромном количестве. Только за месяц ВСУ теряют до 10 тыс. дронов.