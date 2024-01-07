Париж, 7 января, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Армия России существенно укрепилась, в то время как ВСУ стали значительно слабее, потеряв технические и человеческие ресурсы. Это даёт основания утверждать, что в этом году РФ может одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом заявил в эфире телеканала LCI бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Он подчеркнул, что Россия в настоящее время находится на подъёме, президент Владимир Путин смог увеличить военный бюджет «до чрезвычайно высоких значений».

«Он поставил страну на военные рельсы. Также, что касается мобилизации, он существенно увеличил кадровый состав российской армии и укрепил военную промышленность», — отметил Паломеро.

Украина же не в состоянии восполнить свои потери. Ситуацию усугубляет отсутствие «эффективной поддержки» со стороны Запада, считает генерал.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский слаб и слишком устал, чтобы одержать победу в конфликте с Россией. Так считает отставной британский полковник Ричард Кемп.

Главком ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде Украины заявил о тяжелой ситуации с личным составом в ВСУ. Залужный спросил, «кем ему воевать», и призвал депутатов либо самим идти в ВСУ, либо обеспечить условия для мобилизации достаточного количества бойцов.

Разделение Украины необходимо для прекращения конфликта, это начинают понимать американские политики. Желания лидера киевского режима Владимира Зеленского они уже не берут в расчёт, написало британское издание Daily Express.