Киев, 4 января, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде заявил о тяжелой ситуации с личным составом в украинской армии, передаёт 4 января издание NV.

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

«Мне нужны люди. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — сказал он.

Также главком ВСУ выступил против привлечения в армию заключённых и судимых.

В этот же день министр обороны Украины Рустем Умеров призвал усилить мобилизацию.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (признан в России террористом и экстремистом), военные руководители готовы дорабатывать законопроект и исключать из него положения, противоречащие конституции. Срок подачи альтернативных законопроектов истекает 8 января, поэтому правительственный законопроект о мобилизации будут подробно рассматривать в оставшиеся три дня. Затем комитет по национальной безопасности должен принять решение и рекомендовать его Раде.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Правительство Украины 25 декабря внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации.

Залужный, комментируя законопроект, с одной стороны, опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии Украины в пополнении личного состава. Уточнять, сколько новых бойцов требуется ВСУ, он не стал.