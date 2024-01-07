Лондон, 7 января, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский слаб и слишком устал, чтобы одержать победу в конфликте с Россией. Так считает отставной британский полковник Ричард Кемп. Его статью опубликовала газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отставной полковник заявил, что Зеленский не имеет «чёткой стратегии, чтобы претендовать на победный результат.

Кемп предположил, что украинский лидер «вероятно, истощен почти двумя годами военных действий».

К тому же после провального «контрнаступа» украинских военных всё чаще слышны призывы к мирным переговорам с Москвой.

«Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы», — таким заголовком военный эксперт и обозначил своё мнение.

Как сообщало ИА Регнум, действия украинского руководства и Владимира Зеленского превратили Украину в «изгоя Европы», сделав её расходным материалом для Запада. Об этом заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Публичное признание киевских властей в собственной неспособности выплачивать зарплаты и пенсии означает «фактическое банкротство государства Украина», подчеркнул он.

Разделение Украины необходимо для прекращения конфликта, это начинают понимать американские политики. Желания Зеленского они уже не берут в расчёт, написало британское издание Daily Express.