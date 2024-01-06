Вашингтон, 6 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Разделение Украины необходимо для прекращения конфликта, это начинают понимать американские политики. Желания лидера киевского режима Владимира Зеленского они уже не берут в расчёт, пишет британское издание Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Что действительно является новостью, так это то, что американские политики начинают понимать, что одним из важнейших компонентов любого прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины», — говорится в публикации.

Это означает оставление за Москвой освобождённых в ходе боёв территорий. Отмечено также, что Россия не проявляет никаких признаков замедления на фронте.

США могут пойти на раздел Украины наперекор желанию Зеленского попытаться вернуть эти территории под контроль Киева, отмечают обозреватели.

США и ЕС устали от украинского кризиса

В западных СМИ всё чаще появляются публикации, указывающие на усталость от конфликта и ослабление поддержки Киева. Так, в декабре кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд заявил, что Украине не удастся вернуть себе регионы, воссоединившиеся с Россией.

«Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего всё и началось — Донбасс останется российским», — сказал политик.

Того же мнения придерживается командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он указал на ошибки украинского командования, плохую обученность бойцов и споры в Киеве на уровне принятия решений.

Телеканал NBC ещё осенью сообщал, что чиновники в ЕС и США уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией. Речь идёт и о возможных потерях, с которыми придётся смириться Киеву.

Условие России — признание Киевом реалий

В Кремле и российском МИД не раз подчёркивали, что конфликт на Украине может закончиться только при полном признании Киевом территориальных реалий.

«Запад перестанет посылать оружие, Киев примет новые территориальные реалии», — такие условия прочного мира назвала 9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что для Москвы недопустимо существование у своих границ агрессивного нацистского государства, представляющего угрозу для России и её соседей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что попытки «вынудить» Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для Украины условиях, о чём заявляли в США, — это абсолютно «нереалистичный подход».